В Славянске почти 2 тысячи детей увидят социальные новогодние утренники (Фото). Новости

В Славянске почти 2 тысячи детей увидят социальные новогодние утренники (Фото)

28.12.16 04:43 slavdelo.dn.ua Новости 5

В Славянске почти 2 тысячи детей увидят социальные новогодние утренники (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) проходит череда специальных новогодних утренников для детей из социально незащищенных групп населения. Увидеть новогоднюю сказку в городском Дворце культуры и окружающей среды с 26 по 28 декабря смогут 1800 детей.

Веселые песни и танцы под заводную музыку не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей, а волшебные персонажи заставляют поверить в магию праздника.

Не обойдется ни один из утренников и без главного новогоднего персонажа – Деда Мороза, который вручит всем присутствующим сладкие подарки, предоставленные городскими властями Славянска.

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Источник: Деловой Славянск

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