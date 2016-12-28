В Славянске почти 2 тысячи детей увидят социальные новогодние утренники (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) проходит череда специальных новогодних утренников для детей из социально незащищенных групп населения. Увидеть новогоднюю сказку в городском Дворце культуры и окружающей среды с 26 по 28 декабря смогут 1800 детей.

Веселые песни и танцы под заводную музыку не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей, а волшебные персонажи заставляют поверить в магию праздника.

Не обойдется ни один из утренников и без главного новогоднего персонажа – Деда Мороза, который вручит всем присутствующим сладкие подарки, предоставленные городскими властями Славянска.

Источник: Деловой Славянск

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