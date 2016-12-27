ООН и МККК предусмотрели $274 млн для неподконтрольного Донбасса и «серой зоны», – Черныш. Новости

ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) предусмотрели на реализацию гуманитарных проектов на неподконтрольной территории Донбасса и вблизи линии соприкосновения 274 млн долл. в 2017 году. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, План гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, который будет реализовываться ООН, предусматривает проведение мероприятий на сумму 214 млн долл.

«Бюджет Международного комитета Красного Креста дополнительно составит еще около 60 млн долл. – это на неподконтрольные и частично на подконтрольные территории», – сказал министр.

Черныш отметил, что на неподконтрольной территории и в районе линии соприкосновения реализовываются только программы гуманитарной помощи: продукты, психологическая помощь, лекарства, некоторые предметы первой необходимости.

Министр добавил, что кроме перечисленных двух, свои проекты в зоне АТО проводят и другие международные организации, в частности, «Врачи без границ», которых год назад выгнали с неподконтрольной территории Донбасса, однако они еще ведут свою деятельность вблизи линии соприкосновения.

Фото: radiosvoboda.org