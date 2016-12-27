Мариупольское госпитальное отделение для ветеранов все-таки переведут в другую больницу. Новости

Госпитальное отделение для ветеранов в горбольнице №2 Мариуполя все-таки будет переведено в ГБ №9. Накануне Нового года всех ветеранов выписали домой. Переезд в новое отделение горбольницы №9 состоится постепенно, но не раньше января. Об этом «Сайту города Мариуполя» рассказал заведующий отделением для ветеранов Валерий Либкинд.

По словам заведующего, вышел приказ от управления здравоохранения, согласно которому с 28 декабря ветераны должны освободить помещение госпитального отделения в горбольнице №2.

«У нас ветеранов уже нет, все выписались. Последние 5 человек выпишутся завтра», – рассказал Валерий Либкинд. И добавил, что все вещи уже собраны и укомплектованы.

Ситуацию прокомментировала начальник управления здравоохранения Ольга Голубченко. По ее словам, в этом году срок путевок для всех ветеранов закончился, а новые временно не выписывают. Поэтому пожилых людей выписывают из отделения домой.

«Они получили медикаменты все», – рассказала Ольга Голубченко

Новые путевки будут выдавать, когда отделение в горбольнице №9 начнет свою работу. Случится это после того, как там наведут порядок. Ольга Голубченко отметила, что сделать все одномоментно невозможно. Сначала нужно там поставить кровати, повесить шторы, сделать уборку.

«Будем переезжать частично, приготовили палату – перевезли ветеранов. Пока у нас все тихо и спокойно. Все в рабочем процессе», – рассказала начальник.

Как сообщил Валерий Либкинд, ремонт выполнен частично только в первой половине отделения. Там, по его словам, поместится примерно 18 коек.

Также заведующий отделением рассказал, что восемь человек персонала увольняется, в том числе и сам Валерий Исаакович. Ольга Голубченко этот факт подтвердила: «Возрастные сотрудники действительно написали заявление об уходе. Им уже тяжело работать, поэтому они увольняются».

Когда ремонт будет окончательно завершен во всем отделении, неизвестно. Начальник управления здравоохранения рассказала, что об этом станет известно позже. К тому же все действия нужно согласовать с руководством города. Отделение в больнице №9 должны посмотреть и сами ветераны, чтобы они были согласны с новыми условиями.

Напомним, ситуация с «переселением» отделения началась еще в середине ноября. Тогда руководство города пообещало, что ветеранов никто не переведет, пока на новом месте полностью не будет завершен ремонт.

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