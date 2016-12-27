Дороги Луганщины будут ремонтировать с наступлением тепла. На эти цели выделено 260 млн грн. Главная

Из бюджета Луганской области выделено 260 млн грн на дороги. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По словам председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Гарбуза, разработана система строительства и восстановления дорог в регионе.

Для реализации проекта пригласили турецкого подрядчика. На первом этапе сделали только ямочный ремонт, а восстановление дорог отложили до наступления тепла.

На эти цели впервые за 25 лет было выделено из бюджета 260 млн грн.

Читайте также: