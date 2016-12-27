В Покровске 118 малышей-переселенцев получили подарки от Красного Креста. Главная

Сегодня, 27 декабря, представители Покровской горрайонной организации Красного Креста Украины вручили детям-переселенцам сладкие подарки от спонсоров. Сладости получили 118 малышей в возрасте от 3 до 7 лет.

«В преддверии новогодних праздников меценаты передали сладкие подарки, которые мы решили раздать детям-переселенцам из Покровска. Накануне Донецкая областная организация Красного Креста передала нам шесть обогревателей, также есть раскладушки. Их получат семьи, которые больше всего в этом нуждаются», – рассказала председатель горрайонной организации общества Красного Креста Украины Людмила Полтавченко.

Источник: ТК «Орбита»