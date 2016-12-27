Пограничники не пустили в Украину 6 тыс. россиян. Главная

С начала 2016 года государственную границу Украины, линию разграничения на Донбассе и админграницу с Крымом официально пересекли 87 млн человек и 20 млн транспортных средств. Средний рост составляет 7%. Об этом сегодня, 27 декабря, на персс-конференции сообщил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Виктор Назаренко, передает пресс-служба ведомства.

В то же время отказано в пропуске 28 тысячам человек, более 6 тыс. – это граждане России.

Также на нарушителей были наложены штрафы на 27 млн грн и выполнено более 22 тыс. поручений уполномоченных на это органов.

Отдельно отмечалось, что уровень нелегальной миграции на украинской границе «нельзя считать угрожающим, что признано почти всеми европейскими институтами».

Так, за год ГПСУ задержало более 2,5 тысячи нелегалов, еще почти 3,3 тысячи потенциальных мигрантов не пропустили в Украину. При этом главным для ведомства является выявление каналов переправки людей через границу и задержание их организаторов. Сейчас прекращена деятельность 32 таких преступных групп в составе 77 человек, начато 118 производств по ст. 332 УК Украины, а судами вынесено 8 обвинительных приговоров в отношении 10 человек.

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