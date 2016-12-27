2017 год станет переломным в освобождении Донбасса, – Турчинов. Главная

2017 год станет переломным в освобождении неподконтрольных территории Донбасса. Об сегодня, 27 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает «Сегодня.ua».

«Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию», – подчеркнул Турчинов.

«На что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции», – отметил секретарь СНБО.

В связи с этим он подчеркнул, что «метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию». «И я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», – сказал Турчинов.

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