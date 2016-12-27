В Украине запретили популярный препарат от бесплодия. Новости

В Украине ввели полный запрет на популярный препарат прогестерона «Утрожестан», который назначается для лечения, в частности, бесплодия и нарушений менструального цикла, передают «Вести».

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата «Утрожестан» (100 мг) производства компании «ОЛИК (Таиланд) Лимитед». Согласно постановлению, запрет введет по причине сообщения от правоохранительных органов относительно выявления незарегистрированных партий данного препарата.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и снять его с оборота для последующей утилизации или уничтожения.

Начальник Департамента коммуникаций Госслужбы Николай Холоденко подчеркнул, что распоряжение после публикации в течение суток доводится до ведома каждой аптеки и других объектов, и те обязаны безотлагательно выполнить его требования. В противном случае это влечет ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Читайте также: