В Мариуполе снова спасали очередного подростка, оказавшегося в алкогольной коме. Новости

В Мариуполе в медучреждение была доставлена несовершеннолетняя в алкогольной коме. Случилось это после того, как два подростка-девочки выпили шампанское, а по дороге домой одной из них стало плохо, ей прохожие вызвали «скорую». Правоохранители устанавливают, где именно подруги покупали алкоголь. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Сообщение о том, что в медучреждение доставлена 15-летняя девушка в алкогольной коме, поступило к полицейским в 22:40 от медиков. Как выяснилось, она вместе с подругой употребляла шампанское в Центральном районе города, а затем на автобусе поехала домой. В дороге ей стало плохо, а покинув салон транспорта, девушка упала. Неравнодушные граждане вызвали «скорую». Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения правоохранителей не попадала. Однако отец несовершеннолетней будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение им обязанностей по воспитанию ребенка (ст.184 КУоАП). Магазин, в котором было приобретено спиртное, устанавливается.

В связи с приближающимися праздниками правоохранители призывают родителей быть бдительными и неравнодушными к тому, с кем и где будут праздновать Новый год их дети. «Самое важное в этом – сделать телефонный звонок, чтобы убедиться, что вашим сыну или дочке не нужна помощь, а сами они находятся в нормальном состоянии», – рекомендуют правоохранители.

Что же касается владельцев и реализаторов торговых объектов, то им следует проверять документы у покупателей, если есть сомнения относительно возраста желающих приобрести спиртное.

Напомним, 20 декабря в Мариуполе медики спасали 16-летнего подростка. Учащийся 99-го училища из-за переохлаждения и употребления алкоголя неизвестного происхождения впал в алкогольную кому и был доставлен в детскую реанимацию горбольницы №3.

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