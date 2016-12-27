Военному, сбившему насмерть 8-летнюю девочку, дали 4 года тюрьмы (Фото). Новости

Сегодня, 27 декабря, в Константиновке завершился суд по делу о ДТП с участием военных, когда 16 марта 2015 года гусеничный бронетранспортер (МТЛБ) на перекрестке в Константиновке нанес травмы, несовместимые с жизнью 8-летней Полине Вороновой, а также тяжело ранил ее маму – Викторию Ставцову.

«Водителю МТЛБ Р. Карпинцу дали, фактически, столько, сколько запрашивала военная прокуратура – 4 года. Его командиру, находившемуся во время аварии в кабине грузовой машины, что возглавляла колонну, М.Раку дали 2 года военной тюрьмы , т.е. дисциплинарного батальйона с лишением воинского звания», – сообщает газета «Провинция».

Напомним, жуткое ДТП произошло днем 16 марта 2015 года в понедельник. МТЛБ на центральной улице Константиновки насмерть сбила 8-летнюю девочку Полину. Пострадала мама Полины – 38-тилетняя Виктория, которая везла коляску с малышкой Миланьей, дочкой родственницы. Девочка скончалась на месте, а Виктория с Миланьей попали в больницу. Военные были в состоянии алкогольного опьянения. На месте трагедии собралось около 600 человек, которые пытались совершить самосуд. Полиция с трудом смогла отбить виновников трагедии от разъяренных людей.

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