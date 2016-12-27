НАБУ расследует рефинансирование ПриватБанка. Главная

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует производство по ПриватБанку о злоупотреблении средствами рефинансирования. Об этом, как пишет «Голос столицы», сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

«Частично. Бюро расследует злоупотребления при использовании средств, выделенных банкам на рефинансирование. Это производство начато раньше, до национализации ПриватБанка», — отметил Сытник.

«Мы получили информацию о том, что ряд украинских банков, которые в дальнейшем ликвидировали, открывали корреспондентские счета в банках за рубежом. Там фигурирует ряд банков, в том числе и ПриватБанк», — добавил он.

Также глава НАБУ прокомментировал тезис о том, что «дыра» «Привата» на апрель 2015 составила 97% корпоративного портфеля и роль в этом руководства НБУ.

«Если подобные действия происходят с ведома руководства НБУ, то у них может быть элемент коррупции. Но я хотел бы подчеркнуть, что предметом расследований Бюро является не оценка действий топ-менеджмента банков, а установление факта возможного участия или неучастия руководства или представителей НБУ в процессах, следствием которых стало причинение вреда интересам государства. Озвученную цифру я не готов комментировать», — заявил Сытник.

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