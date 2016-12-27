Добробаты не согласовали блокаду Донбасса с Госпогранслужбой. Главная

Добровольческие батальоны, которые начали блокаду Донбасса, не согласовывали начало акции с Государственной пограничной службой. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала «112.Украина».

«Активисты, ветераны АТО, которые сделали это заявление, к нам не обращались. Убежден, что любые действия могут иметь место, если, во-первых, эти действия не вредят вопросам национальной безопасности. Во-вторых, если они согласованы и выполняются в рамках заданных штабом АТО и скоординированы с Вооруженными силами и другими правоохранительными органами. Поэтому, я думаю, если это будет происходить в таком правовом поле, то это возможно», – сказал Слободян.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО и волонтеры объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Фото: 112.ua

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