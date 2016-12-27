В Авдеевке возобновил работу Центр занятости. Новости

С 27 декабря в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) Центр занятости начал предоставлять жителям города полный спектр услуг, включая регистрацию безработных.

Отмечается, что Центр возобновил работу, согласно приказу Донецкого областного центра занятости от 21 декабря 2016 года № 322.

Учреждение работает по адресу: г. Авдеевка ул. Коммунальная 4, 3 этаж.

Время приема: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00; пятница - с 8:00 до 15:45.

Телефон: +38 (06236) 3-46-11.

Источник: Сайт города Авдеевки