В Мариуполе сократят льготников с правом на бесплатный проезд. Новости

Бюджету Мариуполя «бесплатный» проезд обходится в 172 млн грн. Об этом сегодня, 27 декабря, сказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

В этой связи необходимо будет четко решить, какие категории граждан смогут пользоваться привилегией льготного проезда в городском транспорте.

По словам Бойченко, не платить за проезд смогут пенсионеры, которые получают минимальную пенсию.

Мэр подчеркнул, что в рамках городского бюджета можно сделать все «бесплатным», однако тогда не будет возможности делать ремонты в школах и открывать университеты.

«У нас есть городской бюджет. Мы можем рассчитывать только на свои силы», – отметил он.

Источник: Сайт города Мариуполя

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