В Мариуполе сократят льготников с правом на бесплатный проезд. Новости

Бюджету Мариуполя «бесплатный» проезд обходится в 172 млн грн. Об этом сегодня, 27 декабря, сказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.
В этой связи необходимо будет четко решить, какие категории граждан смогут пользоваться привилегией льготного проезда в городском транспорте.
По словам Бойченко, не платить за проезд смогут пенсионеры, которые получают минимальную пенсию.
Мэр подчеркнул, что в рамках городского бюджета можно сделать все «бесплатным», однако тогда не будет возможности делать ремонты в школах и открывать университеты.
«У нас есть городской бюджет. Мы можем рассчитывать только на свои силы», – отметил он.
Источник: Сайт города Мариуполя
Читайте также:
- В Мариуполе движение маршруток можно будет отслеживать с помощью гаджетов
- Мариуполе наиболее выгодные городские маршруты заберут у частников и отдадут под коммунальный транспорт
- Белорусы обыграли на тендере экс-компанию Порошенко. В Мариуполь поставят 15 автобусов
- АМКУ требует отменить закупку 6-ти троллейбусов для Мариуполя на сумму 30 млн грн
- Мариуполю нужно 300 млн на замену трамвайной колеи
- В Мариуполе ко Дню Независимости запускают троллейбусы с Wi-Fi-доступом
- На Рождество в Мариуполе на маршрут выйдет особенный троллейбус
- В новом году автопарк Мариуполя пополнится автобусами, троллейбусами и трамваями
- В Краматорске автобусы вытеснят трамваи. Но цена проезда останется прежней
- В Бахмуте поднимают стоимость проезда
- В Константиновке могут попрощаться с трамваем: кабель украден, предприятие банкрот
- В Авдеевке впервые с начала войны запустили трамвай. Стоимость проезда – 1 грн (Фото, Видео)
- С ноября в «ДНР» проезд в маршрутках будет стоить до 4 грн
- С 1 декабря в Донецке дорожает стоимость проезда до КПВВ
- Билет в троллейбусе должен стоить 6,25 грн, – заммэра Северодонецка
- В Северодонецке с 4 октября проезд дорожает до 2 грн. Но это еще не предел
Комментарии