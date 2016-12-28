Суд России признал Евромайдан госпереворотом. Главная

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Суд России признал Евромайдан госпереворотом

28.12.16 01:44 dnews.dn.ua Новости 5

Суд России признал Евромайдан госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом. Соответствующее решение 27 декабря зачитала судья Анна Шипикова, «Корреспондент.net»

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», – сказано в определении судьи.

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности: полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс. Журналистов в зал не пустили, они следили за оглашением решения через трансляцию в отдельном помещении.

Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством и Президентом Украины Виктором Януковичем подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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