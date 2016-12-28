Суд России признал Евромайдан госпереворотом. Главная

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом. Соответствующее решение 27 декабря зачитала судья Анна Шипикова, «Корреспондент.net»

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», – сказано в определении судьи.

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности: полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс. Журналистов в зал не пустили, они следили за оглашением решения через трансляцию в отдельном помещении.