Энергетики полностью восстановили электроснабжение канала «Северский Донец – Донбасс». Новости

Сегодня, 27 декабря, энергетики восстановили три линии электропередачи и подали напряжение в полном объеме на насосную 3-го подъема канала «Северский Донец – Донбасс». Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкоблэнерго.

Ремонтные бригады приступили к работе в 8:00 утра. 14 энергетиков работали в условиях выделенного военными «зеленого коридора». Для безопасного выполнения работ пришлось временно отключить электропитание насосной третьего подъема канала.

Напомним, 23 декабря в результате боевых действий были обесточены линии 35 кВ и 110 кВ, от которых запитаны насосные станции третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс» (СДД). В работе осталась одна насосная станция, запитанная из резервного источника. В результате значительно сократился объем воды, подаваемой на фильтровальные станции Донецкого региона.

25 декабря энергетики получили «зеленый коридор» и приступили к ремонту поврежденной линии 35 кВ. Однако 100% надежное электроснабжение 3-го подъема канала СДД возможно только после получения «зеленого коридора» и восстановления линии 110 кВ.

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