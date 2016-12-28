В Донецкой области в 2016 году усыновлены 42 ребенка-переселенца. Новости

В настоящее время в Донецкой области зарегистрировано 566 тыс. 800 ВПЛ (491 тыс. семей). Каждый восьмой из них – ребенок (69,5 тыс.), который нуждается в помощи, социальной защите и поддержке государства и государственных органов власти. Об этом сообщает пресс-центр Службы по делам детей Донецкой облгосадминистрации.

Все время продолжается защита прав внутренне перемещенных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на рост в семейном окружении. Так, в течение 2015 года из общего числа внутренне перемещенных детей усыновлено 33 ребенка. За 9 месяцев 2016 уже усыновлено 42 внутренне перемещенных ребенка.

По состоянию на 10.12.2016 года на учете служб по делам детей области находится 327 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые переехали из районов проведения АТО из Донецкой области, и 17 детей – из Луганской области. Из них 168 детей находятся в учреждениях на полном государственном обеспечении. Работа относительно защиты прав 17 детей на получение ими справки ВПЛ продолжается.

Среди переселенцев есть 115 детей, находящихся под опекой граждан. Все подопечные дети имеют справки ВПЛ, их законные представители получают в полном объеме и своевременно ежемесячную адресную и государственную помощь на содержание детей.

С территории Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти, переехали 9 приемных семей и 4 детских дома семейного типа, в которых воспитываются 44 ребенка. В них 41 ребенок имеет справку ВПЛ. Службой по делам детей облгосадминистрации в течение года осуществлялись проверки условий проживания и воспитания этих детей по новому месту их пребывания. Нарушений прав детей не выявлено.

В области выявлено 64 ребенка (в том числе 4 – из Луганской области), что переехали из районов проведения АТО без законных представителей, из них 32 ребенка прибыли самостоятельно учиться в ПТУ, вузах, из них 17 имеют справки ВПЛ, 10 – получают ежемесячную адресную помощь. 31 ребенок проживает в семьях родственников, из них 28 имеют справки ВПЛ, 22 – получают ежемесячную адресную помощь.

Все это стало возможно после внесения изменений в Порядок оформления и выдачи справок о постановке на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины, которым урегулирован механизм получения справки о постановке на учет детей, перемещаемых без сопровождения родителей или других законных представителей, по ходатайству службы по делам детей.

К настоящему времени нерешенным остается вопрос реализации права детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, по защите их жилищных и имущественных прав.

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