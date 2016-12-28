В Славянске открыли бюветы с технической водой (Фото). Новости

27 декабря в центре Славянска (Донецкая обл.) открыли еще один бювет с технической водой. Об этом сообщает «Сайт города Славянска».

Как рассказал начальник ЖКХ Андрей Чичкан, у каждой скважины отдельная глубина в районе 30-40 м.

«Подрядчик, выполнявший работы, сделал анализ данной воды – она техническая, но, в принципе, пить можно. На всякий случай предупреждаем, что вода техническая. Думаю, все равно люди пить будут», – пояснил Чичкан.

Все скважины находятся на балансе ЖЭКов. В скором времени на месте будет организовано освещение.

«Это наш пилотный проект, когда мы столкнулись с тем, что воды нет, подвоз максимально быстро по всем участкам организовать мы не можем. Готовимся к масштабным работам по водоканалу – рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

По его словам, освоение 6 млрд гривен по областной программе, которое будет начато в 2017 году, подразумевает ремонт водоводов и насосных станций. Во время проведения ремонтных работ отключения водоснабжения не избежать. При эффективности использования уже построенных бюветов скважины появятся и в других районах города.

4 бювета расположены в центральной части города. Строительство сооружений обошлось городскому бюджету в 426 980 грн. Напомним, ранее сообщалось, что бюветы для воды в Славянске обойдутся в 427 тыс. грн.

Читайте также: