«ЛДНР» готовы провести обмен пленными по формуле «690 на 47», – омбудсмен «ДНР». Новости

«ДНР» и «ЛНР» готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47». Об сегодня, 27 декабря, сообщила «уполномоченный по правам человека ДНР» Дарья Морозова.
«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны – 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, в ДНР это цифра "494 на 41", и "196 на 6" – это со стороны ЛНР», – сказала Морозова.
Напомним, 27 декабря «ДНР» передала руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин в качестве «жеста доброй воли».
Читайте также:
- В Минске договорились до Нового года провести «большой обмен пленными», – «ДНР»
- Украина в качестве «жеста доброй воли» передает «ЛДНР» 15 задержанных. Надеется на ответный посыл
- Украина готовит обмен пленными по формуле «59 на 228», который состоится до Рождества, – СБУ
- Родственники пропавших без вести на Донбассе просят создать в рамках Минска отдельную подгруппу
- Обменный фонд должен иметь товарный вид, – правозащитник о пленных в «ЛДНР»
Комментарии