«ЛДНР» готовы провести обмен пленными по формуле «690 на 47», – омбудсмен «ДНР». Новости

«ДНР» и «ЛНР» готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47». Об сегодня, 27 декабря, сообщила «уполномоченный по правам человека ДНР» Дарья Морозова.

«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны – 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, в ДНР это цифра "494 на 41", и "196 на 6" – это со стороны ЛНР», – сказала Морозова.

Напомним, 27 декабря «ДНР» передала руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин в качестве «жеста доброй воли».

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