46% украинцев: к Донбассу надо относиться так же, как и к другим регионам страны, – опрос. Главная

Около половины населения Украины считает, что отношения с неподконтрольными территориями Донбасса, в случае возвращения их под контроль Киева, должны быть такими же, как и с другими областями страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает «РИА Новости – Украина».
По результатам исследования, 46% населения считают, что отношения должны быть такими же, как и с другими регионами страны. Вместе с тем 25% опрошенных выступают за более жесткий контроль со стороны государства в отношении этих территорий, в случае их возвращения под контроль Киева.
Кроме того, 48% респондентов скорее всего не считают, что проводимая в Украине реформа местного самоуправления и децентрализация будут содействовать разрешению конфликта, а 31% — верят в эту возможность.
В ходе социологического исследования было опрошено 2039 респондентов в 110 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
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