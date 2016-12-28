Бахмутский район получил 7 школьных автобусов, передвижной рентгенкабинет и 3 внедорожника для врачей (Фото). Новости

Школы Бахмутского района (до переименования Артемовского района) получили 7 специализированных школьных автобусов. Общая стоимость транспорта составила около 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Во время активного создания опорных школ и их филиалов очень важным вопросом является упрощение доступа детей в школы. Поэтому получение школьных автобусов очень положительно повлияет на состояние образования в Бахмутском районе. В следующем году запланировано значительное расширение количества опорных школ, поэтому опыт Бахмутского района позволит значительно улучшить уровень обучения и перевозки детей в других городах области.

«Поскольку школьные автобусы были закуплены через систему Prozorro, это позволило сэкономить огромные средства. За эти деньги для района приобрели передвижной рентгено-флюорографический аппарат и 3 внедорожника для медицинских работников. Все машины соответствуют высоким стандартам качества и будут служить обществу не один год», – отметил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Глава Донецкой ОВГА в торжественной обстановке вручил ключи от автобусов и медицинских машин директорам школ и главным врачам амбулатории района.

Фото пресс-службы Донецкой областной военно-гражданской администрации

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