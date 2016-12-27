Это все легенды, что в Донецкой области больше всего криминала, – Луценко. Новости

В Донецкой области прокуратура должна работать больше, лучше, чем в других областях Украины. Об этом сегодня, 27 декабря, в Краматорске на встрече с работниками местных, областной и военной прокуратур Донецкой области заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Хочу обратить внимание, в Донецкой области от вас требуется работать больше, лучше, чем в других областях Украины. Почему? Не потому, что здесь какие-то другие люди, не потому, что здесь такие случаи преступников. Это все легенды о том, что в Донецкой области больше всего криминала... Я вас прошу работать на 50% лучше. Прокурорское рвение необходимо для того, чтобы люди в оккупированных районах области чувствовали, что в Украине закон на их стороне», – отметил Луценко.
Источник: MRPL.city
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