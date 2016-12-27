Мариуполь занял третье место по иллюминации в Украине, – мэр. Новости

Во всеукраинском рейтинге городов по иллюминации Мариуполь занял третье место. Об этом сегодня, 27 декабря, на открытии ледового катка сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

«Мы сегодня по иллюминации заняли третье место в Украине. Посмотрите, какой Мариуполь яркий и красивый город. Мы целый год работали над тем, чтобы концептуально изменить подходы к праздникам, формированию позитивного настроения, чтобы мы чаще друг другу улыбались, говорили теплые слова. Нам это удалось, и я этим горжусь», – отметил Бойченко.

Отметим, что городом приобретены 500 световых элементов, над пр. Мира установлены 10 иллюминационных растяжек и 20 деревьев вокруг Театральной площади украшены гирляндами. Также в Мариуполе установлены незамерзающий фонтан и светильники в виде новогодних елочных шаров. Из казны города на иллюминацию потрачено 956 тыс. грн.

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