Для подготовки сил по деоккупации Донбасса МВД получит 30 млн долларов помощи. Главная

Для подготовки сил по деоккупации Донбасса запланировано получение дополнительных 30 млн долларов помощи. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«До 30 млн долларов мы планируем получить помощи от наших партнеров для инвестиций в систему безопасности», – сказал Аваков.
По его словам, на указанные средства в Украине будет создан Международный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов. «Там будут готовить миротворческие силы, которые будут нам помогать в деоккупации Донбасса», – подчеркнул глава МВД.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 2017 год станет переломным в освобождении неподконтрольных территорий Донбасса. По словам Авакова, деоккупация Донбасса пройдет в ближайшие два года.
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