В Бахмуте средняя зарплата – 4644 грн, пенсия – 2246 грн. Новости

По состоянию на 1 октября 2016 года в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) среднесписочная численность штатных работников увеличилась на 177 человек и составила 21 895. Об этом 27 декабря в ходе своего годового отчета собщил Бахмутский городской голова Алексей Рева.

Общий фонд оплаты труда штатных работников предприятий и организаций города за 9 месяцев увеличился на 24% и достиг 915 млн грн. Среднемесячная заработная плата в экономике города – 4644 грн.

Как отметил мэр Бахмута, одним из сложных остается вопрос по поводу несвоевременной выплаты заработной платы. Хотя задолженность с начала года снизилась в 2,8 раза, этот показатель все же остается высоким. По состоянию на 1 декабря сумма долга по заработной плате составила 2,58 млн грн.

Среднемесячный размер пенсии по городу составляет – 2246 грн.

По материалам «Сайта города Бахмута»