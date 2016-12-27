В Северодонецке гражданские обращаются к военным медикам по поводу грыж и «зимних» травм . Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) чаще всего гражданские обращаются к военным врачам с «зимними» травмами. Об этом рассказал и.о. начальника хирургического отделения 59-го военного мобильного госпиталя Юрий Кацай.

«Официальная команда принимать гражданское население поступила где-то в конце лета. А вообще-то мы все время оказывали медицинскую помощь гражданским. Оперировали ущемленые грыжи, перфоративные язвы. В наше отделение чаще всего обращались с переломами конечностей, вывихами. Что касается северодончан, то сейчас они чаще всего обращаются с травмами. Потому что такое время. Скользко, люди падают, подворачивают руки. Мы оперируем. Обращаются и с грыжами. Это то, что касается хирургической специфики», – отметил медик.

Источник: Сайт города Северодонецка