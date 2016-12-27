Штаб Ахметова выдал более 2 тысяч наборов медикаментов детям Донбасса. Главная

Штаб Ахметова выдал более 2 тысяч наборов медикаментов детям Донбасса

27.12.16 18:13 dnews.dn.ua Новости 0

Штаб Ахметова выдал более 2 тысяч наборов медикаментов детям Донбасса

В рамках проекта «Лекарства детям» Гуманитарного штаба Рината Ахметова детям Донбасса получили 2 154 набора специальных медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.      

«Данный проект был запущен в октябре 2015 года. Его цель – обеспечить необходимыми медикаментами детей из Донбасса с тяжелыми хроническими диагнозами. За время действия проекта дети получили:  231 набор инсулина; 478 наборов тест-полосок; 815 наборов противосудорожных; 630 наборов противоастматических препаратов», – сказала Юлия Герасименко, руководитель программы «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.   

Получить медикаменты могут дети от 0 до 18 лет, проживающие на неподконтрольных территориях, и дети-переселенцы, проживающие на мирных территориях Донбасса. Помощь оказывается при следующих заболеваниях:

  • сахарный диабет,
  • бронхиальная астма,
  • судорожный и эпилептический синдром (эпилепсия, ДЦП, гидроцефалия, черепно-мозговые травмы и их последствия, поражения центрально-нервной системы, энцефалиты и менингиты, опухоли головного мозга).

Каждый ребенок получает 3-месячный запас лекарств.  Выдача медикаментов производится в аптеках Бахмута (Артемовск), Краматорска и Мариуполя.

Получить более детальную информацию о проекте «Лекарства детям» можно на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова, а также по телефону горячей линии 0800 509 001.

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