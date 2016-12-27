Школа Мариуполя получит «дизайнерский ремонт». ОШ № 15 обошла в конкурсе 80 конкурентов. Новости

Сегодня, 27 декабря, был объявлен победитель Всеукраинского благотворительного проекта «Моя школа» в рамках которого выбиралась школа, в которой будет проведен капитальный ремонт профессиональными дизайнерами. Победителем стала Мариупольская общеобразовательная школа №15. Об этом сообщается на странице в Facebook проекта «Моя школа».

Отмечается, что в конкурсе ОШ № 15 набрала 6906 голосов среди более чем 80-ти участников.

При выборе победителя была проведена дополнительная проверка, чтобы отнять «накрученные» голоса.

«В результате, победителем Всеукраинского благотворительного проекта по реконструкции общеобразовательной школы Проекта "Моя школа" стало коммунальное учреждение "Мариупольская общеобразовательная школа I-III ступеней №15 городского совета Донецкой области", набрав наибольшее количество голосов – 6906. Поздравляем!», – написали организаторы.

Сообщается, что с победителем свяжутся в ближайшее время. А остальных конкурсантов благодарят за участие.

Организаторы отмечают, что 25 марта 2017 года состоится презентация проекта реконструкции школы, в мае – подготовка к реконструкции, а в июне – августе начнется запланированная реконструкция.

Отметим, что благотворительная акция «Моя школа» проводится интернет-журналом FAQinDecor совместно с ведущими украинскими дизайнерами. Проект стартовал в сентябре 2016 года. Цель проекта организаторы определили так: «Выполнение капитального ремонта одной из общеобразовательных школ Украины. Школа, которой займутся профессиональные дизайнеры, определится путем всеобщего голосования. Если мыслить шире – данным проектом мы хотим запустить процесс реформирования образовательного пространства в Украине».

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