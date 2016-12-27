Освобожденные «ЛДНР» заложницы – судья и журналист, помогавшая СБУ . Главная

Из переданных сегодня, 27 декабря, представителями «ДНР» двух заложниц: Ольга Сворак работала корреспондентом интернет-изданий «Golos-info» и «Голос народа Ивано-Франковщины», а Анжелика Преснякова была судьей Апелляционного суда Донецкой области.

О своей коллеге рассказал руководитель интернет-ресурса «Golos-info» Ростислав Гудзинский.

«21 июня 2016 сайт МГБ "ЛНР", заявил, что ими была задержана Ольга Богданова. Не знаю, почему они так написали, но это была наша коллега Ольга Сворак. Сейчас это уже не секрет. Ольга Сворак действительно сотрудничала с СБУ. Поэтому она осуществляла определенные задачи на неподконтрольной территории, сотрудничая с ВСУ и СБУ. Она собирала определенную информацию. Думаю, она даст пресс-конференцию и расскажет детали своего задержания и работы, которую она делала на территории линии разграничении и на неподконтрольной территории», – сообщил Гудзинский.

Он отметил, что для «Golos-info» Сворак писала больше на социальные темы: бытовые проблемы Прикарпатья, коррупция, жизнь простых людей и хотела сделать материалы о жизни украинцев на неподконтрольной территории.

Гудзинский сказал, что общался с Ольгой после ее освобождения. «Безусловно, человек, который долгое период находилась в неволе требует определенной реабилитации, медицинского обследования, общении с друзьями. Думаю, все худшее уже позади. Главное, чтобы Ольга вернулась к нормальной жизни», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря, «ДНР» передала руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин, ранее удерживаемых в «ДНР» и «ЛНР».

По материалам «Громадського радіо»

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