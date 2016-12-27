В Донецке начинается продажа билетов на самолеты российских авиалиний (Фото). Главная

С января в кассах железнодорожного вокзала Донецка планируют продавать билеты на самолеты российских авиалиний.
В частности, сегодня, 27 декабря, по улице Университетской, где ранее осуществлялась продажа билетов на железнодорожные направления, монтируют новые вывески, передают «Новости Донбасса».
Также в кассах будет продолжаться продажа билетов на ЖД-направления по неподконтрольной территории.
Отметим, что в начале 2016 года в Донецке по проспекту Ильича открылась продажа билетов на рейсы из Ростова, Москвы и Минска.
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