В 2017 году зарплата прокуроров Донбасса повысится на 61%, – Луценко. Новости

В 2017 году запланировано повышение заработной платы сотрудникам прокуратуры. Об сегодня, 27 декабря, в ходе визита в Донецкую область сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Так, по его словам, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, что дает возможность осуществить ее выплату в среднем в размере 15 – 18 тыс. грн, в зависимости от выслуги лет (для сравнения: в 2016 году было 8 – 11тыс. грн).

Кроме того, запланировано повышение ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тыс. грн до 4 тыс. грн (тоже на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.