Теперь городские очистные сооружения Бахмута энергоэффективные (Фото). Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) сдали в эксплуатацию первую очередь городских очистных сооружений. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Бахмутские очистные сооружения построены в 1955 году. Последний раз их ремонтировали еще в 1981 году. Мы приняли правильное решение – выделить необходимые средства и сделать один раз масштабную реконструкцию очистных сооружений и на долгое время закрыть этот вопрос», – отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На первом этапе реконструкции старое технологическое оборудование станции было заменено на современное энергоэффективное. Заменены инженерные сети очистных сооружений, модернизирована часть насосных систем, также модернизированы песколовки, отстойники и системы биологической очистки. Проведена реконструкция систем механической очистки и цеха по высушиванию сырого осадка.

На втором этапе будет смонтировано дополнительное насосное оборудование, благоустроена территория станции и запущен цех по переработке ила на топливные брикеты и органическое удобрение. Отмечается, что Бахмут введет такой цех одним из первых в Украине.

Реконструкция городских очистных сооружений Бахмута будет полностью завершена во втором квартале 2017 года. Общая стоимость реконструкции – 70,5 млн грн.

Аналогичные реконструкции городских очистных сооружений продолжаются сейчас в Константиновке и Угледаре. Средства на эти цели выделены из областного экологического фонда.

Фото пресс-службы Донецкой ОВГА

Читайте также: