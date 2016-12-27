Луценко призвал прокуроров Донетчины проявлять человечность и не «наезжать» на бизнес. Новости

Прокуроры Донецкой области должны «концентрировать внимание на конкретных преступниках и не гнаться за статистикой». Об этом сегодня, 27 декабря, в Краматорске на встрече с работниками местных, областной и военной прокуратур области заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Прокуратура должна продемонстрировать большую человечность в отношении к людям», – подчеркнул он.

Также Луценко обратил внимание на необходимость усиления вопросы борьбы с хищением бюджетных средств, нелегальными игорными заведениями, наркоманией. И что о результатах соответствующей работы прокуратуры должна быть широко проинформирована общественность.

При этом он призвал к недопущению необоснованного так называемого «наезда» на бизнес. «Средний бизнес – основа экономики здоровой страны, особенно в условиях экономического кризиса», – сказал генпрокурор.

Отмечая специфику работы прокуратуре в Донецкой области, Луценко отметил: достижение мира на Донбассе возможно также благодаря тому, что «мы сможем продемонстрировать, что в Украине на уровень лучше жить, чем в России. Это та страна, где можно найти справедливость».

Фото: kramatorskpost.com

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