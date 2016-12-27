Чем отличается поведение людей в очереди на КПВВ Донбасса и на украинско-польской границе. Главная

В поведении людей, стоящих в очереди на пересечение линии разграничения на Донбассе есть взаимовыручка, что отсутствует среди украинцев в очереди на границе между Польшей и Львовской областью. Такое наблюдение высказала украинская журналистка Марьяна Пьецух, посетившая контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области.

Увидев очереди к КПВВ на Донбассе у журналиста сразу возникла аналогия с ситуацией на украинско-польской границе. «Я увидела ссоры между людьми на КПВВ "Майорск" за два часа до закрытия пропускного пункта. В основном это локальные конфликты, связанные с хитростью отдельных людей. Тут я вспомнила очереди на западной Украине и поняла, что ничем наши люди не отличаются. Все человеческие инстинкты одинаковы – все хотят тепла, комфорта, и никто не хочет ночевать в поле. С другой стороны, на западной Украине люди не настолько загнаны в тупик. При большом желании они могут найти альтернативу продажи водки и сигарет полякам и венграм. На востоке у людей просто нет другого выхода, поскольку они находятся в изоляции», – говорит журналистка.

Она отметила, что если на границе между Польшей и Львовской областью люди друг друга презирают (это относится к так называемому «базарному классу» торгашей), то на Донбассе есть взаимоподдержка.

«На польской границе для "торгашей" каждый человек в очереди – конкурент. На востоке же есть взаимоподдержка. Люди общаются и делятся схемами получения пенсий в Украине, несмотря на то, что у нас запрещены выплаты социальной помощи людям, живущим на оккупированных территориях», – сказала Марьяна Пьецух.

Она предположила, что сдерживающим фактором в очередях ан Донбассе является аспект наличия военных. «Люди боятся военных с автоматами, и поэтому не провоцируют конфликтные ситуации, особенно после 14 декабря, когда на КПВВ погиб человек. Эта ситуация возникла вследствие конфликта между людьми. Украинский солдат, который пытался успокоить людей, случайно выстрелил. Пока нет окончательной версии. Пограничники на КПВВ сказали мне, что следствие продолжается, однако не опровергли версию о стрельбе. Насколько я понимаю, это был несчастный случай. Утром люди спешили с оккупированных территорий на подконтрольную территорию. Один из таксистов сказал, что конфликт возник из-за таксиста, который хотел объехать очередь. Неизвестно, что было дальше. Это на уровне слухов. Известно, что был выстрел в воздух. Одна из версий заключается в том, что солдат не поставил на заглушку и пуля попала в человека», – продолжила журналист.

Она считает, что в этой ситуации с погибшим мирным человеком «никто не назовет настоящую версию». «У нас есть информационная политика, согласно которой не принято говорить плохо об украинских солдатах даже несмотря на то, что о них думают на подконтрольной и неподконтрольной территории», – уточнила Пьецух.

По материалам «Громадського радіо» Фото: УНИАН