За год в Красногоровке и Марьинке в результате обстрелов погибли 2 мирных жителя, ранены – 22. Новости

В течение года в Марьинском районе Донецкой области во время артобстрелов ранены 22 человека. Все вызовы по повреждениям и разрушениям домов граждан, травмам или гибели мирных жителей немедленно документируются работниками полиции. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
Несмотря на продолжающиеся обстрелы жители Марьинки и Красногоровки возвращаются в свои дома. Здесь осталось меньше половины жителей, чем было до войны. С начала года от боевых действий погибло 2 мирных жителя, 15 человек получили ранения, среди них 2 ребенка.
В Красногоровке ранены 2 мужчины и 5 женщин. Разрушены 8 многоэтажных домов, повреждены – 24, разрушено 2 административных здания и 2 школы.
Все данные факты квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Фото Волновахского отдела полиции Донецкой области
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