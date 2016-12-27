Жители неподконтрольного Донбасса не будут услышаны в Украине. Они боятся говорить даже между собой, – журналист. Главная

Если Украина хочет полностью блокировать торговлю, она должна создать всем желающим условия для выезда из неподконтрольных территорий. Но государство это сделать не в силах. Такое мнение высказала украинская журналистка Марьяна Пьецух, посетившая контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области.

«Если мы требуем от мира экономических санкций, мы не можем торговать с ними ("ЛДНР", – прим.). Если речь идет об угле, все понимают, что это нужно для того, чтобы работала ТЭЦ. С другой стороны, при наличии политической воли можно обойтись и без этой ТЭЦ, или покупать уголь в другом месте. Вопрос в том, нужны ли нам эти связи», – считает журналистка.

При этом, если Украина хочет полностью блокировать торговлю, она должна создать всем желающим условия для выезда. «Но мы не обеспечиваем им эти условия. Так что мы можем требовать от людей, которые сидят там и боятся полного бойкота?», – отмечает Пьецух.

«Жительница Донецка сказала мне, что 50% людей в ее доме мечтают о возвращении Украины, 50% людей разочаровались в "ДНР". Они поняли, что это бандиты. Они знают, что совершили ошибку, но боятся признать это. Жительница Луганска сказала, что все, кто хотел уехать в Россию, уже уехали туда. Все, кто вернулся, уже наелись и "ДНР", и Россией. Теперь они хотят не 8000 руб. пенсии, как в России, а 1200 грн украинской пенсии», – сказала Марьяна Пьецух.

По мнению журналиста, вряд ли эти люди будут услышаны в Украине. «Во-первых, они боятся. Они боятся говорить даже между собой, ведь думают, что за любую критику им могут выстрелить в спину. Вторая причина заключается в украинском обществе, которое, по моему мнению, уже давно эмоционально отдало Донбасс. Людям, которые живут на оккупированных территориях, очень трудно все это держать в себе. Но кто их захочет слушать?», – отмечает журналистка.

«Отгораживающим» фактором является и то, что люди с неподконтрольной территории не видят существенных изменений в Украине. Пересекая КПВВ, незаконно оформляя украинские пенсии, паспорта и иные документы они постоянно сталкиваются с коррупцией. «Основная причина большинства проблем – это коррупционные факторы. Когда человек знает о том, что там существует взяточничество, у него возникает риторический вопрос – а что изменилось в Украине? Так формируется окончательный вывод: война была нужна для того, чтобы кто-то заработал деньги», – говорит Пьецух.

Она также констатирует, что есть различия в общении между людьми, которые живут на подконтрольной территории (ПКТ) и неподконтрольной территории (НКТ). «Люди с НКТ, находясь на подконтрольной территории, боятся говорить что-то плохое об украинских солдатах. Люди же, живущие на ПКТ, чувствуя себя свободнее, рассказывают легенды о том, как украинские солдаты насилуют девушек. В Авдеевке я слышала о том, что украинские солдаты якобы останавливают машины и собирают поборы. В ВСУ не опровергают то, что такие случаи бывают. Есть военная прокуратура, есть соответствующие уголовные дела. Я верю в то, что в этом есть доля правды, потому что идеальных людей не бывает. Но все это с помощью "сарафанного радио" превращается в информационную волну», – рассказала Пьецух.

«Я несколько раз слышала слухи об изнасиловании девушек украинскими солдатами. Жена моего знакомого работает в больнице. Она лично выясняла, были такие случаи. Она убедились в том, что никакие жертвы изнасилований украинскими солдатами в больницу не обращались», – сказала журналист.

По материалам «Громадського радіо»