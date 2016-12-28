В Покровске «накрыли» конвертцентр с годовым оборотом в 100 млн грн. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) правоохранители разоблачили подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве отмечают, что организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств через ряд фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники СБУ изъяли более одного миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, которые подтверждают проведение финансовых сделок.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины

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