В Донецкой области переаттестацию прошли более 3,5 тыс. полицейских (Фото). Главная

В Донецкой области провели переаттестацию работников полиции. Общее количество переаттестованных составило более 3,5 тыс. полицейских, среди которых – 233 рекомендованы к повышению, а 50 сотрудников – уволены. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Переаттестация полицейских в Донецкой области проходила в декабре. В зоне боевых действий, как и в мирных областях, этот процесс происходил в 2 этапа: тестирование работников и проведение собеседований. Всего аттестацию прошли 3648 сотрудника.

В Мариуполе, Краматорске и Покровске работали аттестационные комиссии, в состав которых входили уже переаттестованные работники кадровых, следственных, уголовных подразделений Национальной полиции Украины, а также представители общественности, которые изъявили желание участвовать в реформировании полиции.

Аттестационные комиссии оценивали каждого полицейского по 4 возможным оценкам.

«Если мы видели, что человек на своем месте, то ставили оценку "соответствует занимаемой должности". Если видели, что человек способен выполнять более сложные задачи, тогда рекомендовали его на повышение. Если же сотрудник не справлялся со своими задачами, тогда настаивали на его понижении в должности», – отметил председатель аттестационной комиссии, советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Если по коллегиальному заключению комиссии сотрудник не отвечал высокому званию полицейского, его кандидатуру предлагали к увольнению. Исполнение решения комиссии было обязательным.

Варченко, принимавший участие в аттестационном процессе почти в 20 областях Украины, отметил высокий уровень знаний полицейских Донецкой области. «Донецкая область в целом показала достаточно сильные показатели, высокий уровень теоретических знаний и практического понимания того, что происходит в стране, чем живет Украина, высокий уровень патриотизма. Тех, кого по дискриминирующим обстоятельствам мы предлагали к увольнению, было всего несколько десятков человек. В целом работники полиции Донетчины соответствуют занимаемым должностям», – считает советник министра внутренних дел.

Он высоко оценил общий уровень подготовки полицейских и назвал полицию Донецкой области боеспособным подразделением, выполняющим сложные задачи, в том числе и на линии разграничения с временно неподконтрольной украинской власти территории.

«За несколько недель переаттестации я увидел, что в Донецкой области, в боевых условиях, сошлись в одном месте и воля руководителя, и качественный морально-психологический уровень личного состава. Меня поражали те работники, которые показывали очень высокий уровень мотивации к работе, желание больше работать. Я думаю, что эти люди усилят полицию и реализуют тот принцип доверия граждан, который мы закладываем в качестве основного критерия оценки нашей работы», – подчеркнул Варченко.

Представители общественности посвятили процессу переаттестации все свое рабочее время: с утра до позднего вечера они участвовали в проведении собеседований, изучая подходы к работе каждого сотрудника. Участвовавшие в работе переаттестационной комиссии активисты отметили, что одним из основных критериев оценки полицейских была их готовность меняться, то есть готовность понимать, что милиция и полиция – это кардинально разные вещи. По их мнению, состав комиссии и уровень обсуждения позволил максимально объективно оценить каждого сотрудника полиции. Поэтому несмотря на то, что были дискуссии, некоторые споры, – окончательная оценка всегда давалась большинством голосов.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области