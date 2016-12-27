Из-за обстрелов ОБСЕ покинула свою патрульную базу из Светлодарска. Главная

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) была вынуждена из-за обстрелов на два дня эвакуировать свою патрульную базу из Светлодарска (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, опубликованном сегодня, 27 декабря, на сайте ОБСЕ.

Международные наблюдатели заявили, что задокументировали меньшее, но все еще большое количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области с вечера 22 декабря по 23 декабря. В частности, было зафиксировано 1150 взрывов, которые в основном произошли в районе Светлодарска и Дебальцево.

«Специальная мониторинговая миссия 24 декабря эвакуировала свою передовую патрульную базу в контролируемом правительством (Украины) Светлодарске из-за близости обстрелов вечером 23 декабря», – сказано в отчете.

Сегодня в миссии заявили, что 26 декабря сотрудники вернулись на свою передовую патрульную базу в Светлодарске.