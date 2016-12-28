Освобождение украинских заложников зависит только от Кремля, а не от «ЛДНР», – Геращенко. Главная

Дело освобождения украинских заложников в «ЛДНР» зависит только от Кремля, а не подконтрольных российской власти боевиков. Такое мнение 27 декабря на своей странице в Facebook высказала вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко.

Комментарий Геращенко вызван заявлением «уполномоченного по правам человека ДНР» Дарьи Морозовой, что «ЛДНР» готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47».

Геращенко подчеркнула, что для освобождения заложников украинская сторона ищет компромиссы, «там, где это только возможно, в том числе применяется процедура помилования, чтобы только вытащить из тюрем и подвалов украинских пленных». Идет сотрудничество, в том числе, с церквями и волонтерами, и украинская сторона готова идти на жесты доброй воли и гуманизма, чтобы вытащить пленных.

Вице-спикер ВРУ заявляет, что со стороны «ЛДНР» «искусственно занижается количество заложников». «ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает», – отметила Геращенко.

«Сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек. К осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября – уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать», – продолжила Геращенко.

«Второе. Боевики требуют отдать им тех, кто совершил тяжелые преступления: убийц, записывают в свои так называемые списки тех, кто совершил преступления не в зоне АТО, то есть предоставляют некорректную информацию и требуют невозможного», – добавила она.

Народный депутат констатирует, что незаконные вооруженные формирования, чтобы искусственно увеличить количество заложников, «хватают гражданских, скажем, ультрас, подростков, женщин, которые приехали навестить кого-то на оккупированные территории, и затем шантажируют ими украинскую сторону, требуя взамен передать тех, кто совершил тяжелые преступления перед государством».

Вместе с тем представитель Украины в ТКГ заявляет, что «ЛДНР» сами ничего не решают. «Сценарии пишут в Кремле, скажут отдать – отдадут, скажут блокировать – будет то, что происходит последний год, когда нам удалось освободить лишь 17 человек из списка. Кому Москва скажет – тому и передадут. Когда Москва скажет – тогда и разблокируют», – добавила политик.

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