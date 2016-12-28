Луценко возмущен пьяным запрокурора Славянска и доволен тюрьмой прокурора Краматорска. Новости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости освобождения от должности заместителя прокурора Славянской местной прокуратуры, который совершил пьяный дебош на блок посту и теперь прячется на больничном. Как передает пресс-служба ГПУ, об этом Луценко сказал 27 декабря во время рабочей поездки в Донецкую область.
«Я ставил задачу: либо освободить по статье, либо дождаться Генеральной инспекции, и возбудить уголовное дело», – уточнил генпрокурор.
Луценко напомнил, что уже закончено формирование Генеральной инспекции и «она будет карающим мечом по всей Украине».
Он отметил, что для него является принципиальным осуждение в Краматорске прокурора, который был задержан во время получения взятки.
Также Луценко напомнил, что своим приказом уволил работника прокуратуры, виновного в совершении смертельного ДТП, и который несколько лет работал в Генеральной прокуратуре.
Как сообщалось ранее, на одном из блокпостов в Донецкой области бойцы полка «Киев» задержали и.о. зампрокурора Славянска в состоянии алкогольного опьянения. Прокурор Донецкой области поручил начать служебное расследование в зампрокурора, который на время расследования отстранен от занимаемой должности. По состоянию на 13 декабря обвиняемый находился на больничном.
Также 21 декабря Изюмский городской суд Харьковской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего прокурора Краматорска Андрея Сухинина – лишение свободы сроком на 8 лет. Сухинин обвинялся в неоднократном вымогательстве и получении взяток от предпринимателей города.
Фото: kramatorskpost.com
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