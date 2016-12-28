В 2016-м военные получили 313 квартир, в 2017-м на жилье заложено 200 млн грн. Главная

В соответствии с утвержденной СНБО Стратегии национальной безопасности Украины, в государственном бюджете на 2017 год на безопасность и оборону предусмотрено 5,2% ВВП. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Также будет решаться вопрос с обеспечением жильем военнослужащих. «Обеспечение жильем является одним из ключевых вопросов в социальной защите военнослужащих. В этом году военнослужащим Национальной гвардии уже выделено 255 квартир», – отметил Турчинов, добавив, что еще 58 военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии Украины получили сертификаты и ключи от новых квартир 27 декабря.
Секретарь СНБО сообщил, что в госбюджете Украины на 2017 год заложено 200 млн грн на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Национальной гвардии Украины. Также продолжается строительство объектов жилого назначения в Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре, Львове, Одессе и других регионах Украины, которые будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году.
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