Заснеженный Стаханов (Фото). Главная

В соцсетях опубликованы фотографии зимнего Стаханова («ЛНР», после переименования в Украине – Кадиевка). Запечатлены главная елка города у дворца культуры им. Горького, заснеженные улицы, школа искусств, памятник Алексею Стаханову возле парка «Горняк».

С июня 2014 город подконтролен «ЛНР». Со временем Стаханов попал в сферу влияния донских казаков, возглавляемых россиянином Николаем Козицыным. Его наместником в Стаханове был назначен Павел Дремов. 14 сентября 2014 года стахановская группировка заявила о выходе из-под юрисдикции «ЛНР».

К концу 2014 года конфликт между стахановскими казаками и руководством «ЛНР» усугубился. Так, Павел Дремов публично обвинил «главу ЛНР» Игоря Плотницкого в краже угля, фальсификации выборов и иных коррупционных деяниях. На стороне «ЛНР» выступили российские спецслужбы, которые похитили Козицына, а некоторых его соратников расстреляли.

Дремов был убит 12 декабря 2015 года, на трассе Первомайск – Стаханов в автомобиле. В его автомобиле сработала бомба. Дремов был последним из поколения луганских полевых командиров, проявивших себя весной 2014 года и до конца 2015 года остававшихся при власти.

По материалам «Громадського радіо»

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