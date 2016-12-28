Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович. Главная

Блокада неподконтрольной украинским властям части Донбасса будет проходить в правовом поле. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил экс-начальник штаба батальона «Донбасс» Сергей Акимович, который в настоящее время является начальником штаба блокировки торговли с неподконтрольными территориями.

«Мы планируем действовать в соответствии с украинским законодательством. Мы не будем делать каких-то вещей, которые могли бы скомпрометировать нас», – сказал Акимович, отвечая на вопрос ведущего о том, планируют ли участники блокады прекращать поставки электроэнергии на неподконтрольные территории.

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