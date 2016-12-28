Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154. Главная

Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения российского самолета Ту-154 в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик"», – сказал источник. Он поднят из воды, его доставят в Москву.

«Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны», – сказал источник.

«Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», – сообщили в силовых структурах.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

«Одна из основных версий крушения на данный момент – попадание посторонних предметов в двигатель», – сказал источник.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщалось ранее, 25 декабря в 4:40 по киевскому времени потерпел крушение самолет Министерства обороны РФ Ту-154, который упал в Черное море недалеко от Адлера. Он направлялся из Сочи в Сирию. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ (сотрудники российского «Первого канала» и телеканалов «НТВ» и «Звезда»), военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В Минобороны РФ уже подтвердили, что никто не выжил. Среди погибших числится Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

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