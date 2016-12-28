В «ЛНР» по доносам задержан 53-летний блогер Геннадий Беницкий. Главная

В Луганске «МГБ ЛНР» задержало 53-летнего жителя города Геннадия Беницкого, который являлся известным блогером, критично относившимся к «новой власти» и публиковавшем посты под собственным именем. Сообщение о задержании было размещено на сайте «министерства государственной безопасности ЛНР» 26 декабря, но подписчики Беницкого считают, что арест произошел раньше, т.к. последний пост на странице блогера датирован 30 ноября.

В «МГБ ЛНР» отмечают, что вопросы к Геннадию Беницкому у них возникли «на основании полученной информации от граждан республики» (доносов) и в ходе отработки контактов иного ранее задержанного блогера – Эдуарда Неделяева (ник «Edwardа Nedа»).

«В рамках реализации мероприятий по обеспечению информационной безопасности ЛНР, установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook, который распространял экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан Республики, а также публикации оскорбительного характера по отношению к общественным организациям, госструктурам и органам власти ЛНР, в частности главы республики. Им является 53-летний житель Луганска Геннадий Беницкий», – говорится в сообщении «МГБ ЛНР».

Отмечается, что в отношении Геннадия Беницкого «возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 343 УК ЛНР, а именно совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«С Геннадием Беницким в Фейсбуке мы подружились весной, но читать я его начала раньше. Как журналисту мне было интересно, что происходит в Луганске и близлежащих городах и поселках. Эту информацию можно было проверить, подтвердить и сделать интересный материал. Он писал о том, что происходит в Луганске. Его обвиняют в том, что он критиковал Плотницкого. Это он делал, но это не было его основной целью. Он рассказывал о ярмарках, которые проходили в Луганске, о массовых мероприятиях, делал фотографии, которые полезны и интересны журналистам», – рассказала журналистка «Громадського радіо» Валентина Троян.

30 ноября Беницкий опубликовал два поста – о жизни в «республике» и о задержании блогера Эдуарда Неделяева. «1 декабря не было никаких сообщений. Позже у него был день рождения, ему писали, а он не отвечал. У людей появились подозрения, что что-то не то. 26 декабря появилось сообщение, что он задержан. Связаться с его близкими не получилось (судя по информации в открытом доступе). Но известно, что его сын находится в Луганске», – сообщила Троян, добавив, что в Facebook-друзьях у него было 2 тыс. человек.

Журналистка отмечает, что блогер «не занимал нейтральную позицию – надо почитать его достаточно резкие высказывания».

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