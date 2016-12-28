У 2-летнего Максима из Макеевки болезнь разъедала кость ноги. Но теперь семья верит: чудеса бывают (Видео). Главная

Теперь многодетная семья Пехтеревых из Макеевки верит, что чудеса случаются. Младшему сыну Максиму было 2 года, когда у него обнаружили болезнь, разъедающую кость ноги. Потребовалась дорогостоящая операция. Но из-за войны и безработицы у родителей денег едва хватало, чтобы прокормить детей.

Сегодня в семье Пехтеровых готовятся к празднику. Отец вместе с детьми наряжает красавицу елку. Малыши помогают выбирать игрушки. Этой традиции в их семье много десятков лет. Некоторые игрушки достались еще от бабушки.

Максим просто не может усидеть на месте, он самый младший и самый любимый. Ему сейчас всего 3,5 года. Главный мамин помощник и игрушку подать, и с дождиком поиграть. К такой гиперактивности родители уже привыкли. Говорят, с ним елку наряжать в разы быстрее.

Но так было не всегда. Прошлой зимой из-за своей сверхподвижности сын сломал ногу. Уже в больнице врачи сообщили страшную новость – причина перелома киста берцовой кости. Ребенку требовалась срочная операция, ведь жидкость разъедала кости.

«Лечить не за что и денег не было – это самое страшное было», – говорит Виталий Пехтеров, папа Максима.

Те дни Виталий вспоминает с ужасом. Он работал на шахте, деньги не платили. Вокруг война. В Макеевке нет необходимых материалов для операции. Врачи объяснили, что ребенку нужен дорогостоящий имплантат, восстанавливающий костную ткань. Это редкий импортный порошок.

«Собрать средства на операцию для семьи – это непосильная задача. И поэтому мы просто не могли обойти стороной эту семью и решили помочь. Тем более, что имплант порошковый – это необычная вещь, которую трудно найти, и это была непростая задача», – комментирует Юлия Герасименко, руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Помощь штаба Рината Ахметова, который предоставил имплатн очень быстро, родители восприняли как настоящее чудо. Операция прошла успешно и теперь их сына – не остановить.

«Начал бегать, прыгать, веселиться. В садике сказали не приводить на новый год – может завалить елку», – улыбается Виталий Пехтеров.

О страшном диагнозе напоминает только гипс – его хранят как символ победы над болезнью. А декабрьское обследование подтвердило, что ребенок идет на поправку.

В канун праздников у старшей сестры Вероники есть заветное желание, что бы ее любимый брат всегда был здоров. Об этом она пишет Деду Морозу.

«Я понимаю, что сказки закончились, но в чудо нужно всегда верить. И я хотела бы, чтобы мой брат в дальнейшей жизни чувствовал себя счастливым», – резюмировала Вероника.

Источник: ТК «Донбасс»