В Красногоровке 5 школ работают в одном помещении, а в детском саду – 15-16 градусов тепла. Главная

5 школ работают в одном помещении, а в детском саду очень холодно. О поездке в Красногоровку (Донецкая обл.) рассказал ведущий «Радио Свобода» Борис Иванов.

По его словам, с окраины Красногоровки виден Донецк, если нет тумана.

«Как сказала директор садика, до центра Донецка – 30 километров. С октября в Красногоровке функционирует детский садик «Красная шапочка». Сейчас там занимается одна группа из пяти, которые были до войны. В этой одной группе – 41 ребенок по записи и 27 по факту», – говорит Иванов.

Сложная ситуация с отоплением.

«С помощью калориферов в детском саду смогли поднять температуру в одной из комнат до 15-16 градусов. В садике – наилучшая ситуация из всех детских школьных и дошкольных учреждений (садик там только один) Красногоровки. Сейчас начали перевод садика на твердотопливный котел, который скоро должны поставить из Харькова», – отмечает ведущий.

По его словам, 5 школ работают в одном помещении. В одном классе дети учат разные предметы: ученики 9 класса 3-й школы учили историю искусств, а ученики 7 класса той же школы учили физику. В 5-й школе преподают на украинском языке.

В городе слышны обстрелы.

«Перед нашим приездом были серьезные обстрелы. Нам сказали, что в 16:00-17:00 ходить уже опасно. Жители рассчитывают на гуманитарную помощь. В школе стоит два бака воды от чешской организации и от канадского посольства. От Красного Креста ожидают деньги на уголь, на топливо, с которым сейчас есть проблемы», – добавляет сотрудник «Радио Свобода».

По материалам: Громадське радіо

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