В Краматорске установлено уникальное отопление в детской больнице. Без батарей (Фото). Главная

В Краматорске (Донецкая обл.) в одной из палат Детского территориального медицинского объединения (ДТМО) установили карбоновую систему утепления, позволяющую добиться значительного обогрева помещения без задействования системы отопления.

В палате отключены батареи, но при этом температура составляет 23 градуса. Такой климат в помещении достигается за счет пленки из карбоновых волокон, проложенных под стеновой кафельной плиткой и подключенных к источнику питания с помощью медных контактных зажимов. «Пленка немецкой фирмы сертифицирована для применения в детских и санаторных учреждениях. Этот материал работает на инфракрасном излучении, то есть излучает тепло, аналогичное солнечному», – рассказал представитель компании-подрядчика Александр Никипелов.

По его словам, пленка абсолютно безопасна, она обладает противогрибковым эффектом и не создает электромагнитного поля. Но самое главное – это экономия энергоносителей. «Для поддержания оптимальной температуры в палате требуется не более 400-500 Вт/час. При регулировке до 20 градусов потребление снижается до 300 Вт/час. Материал не сжигает кислород и не пересушивает воздух в помещении», – сообщил Накипелов.

Оборудование одной палаты стоит 18 тыс. грн – это только стоимость материала (5,5 кв м), понижающего трансформатора, ограничителя пускового тока и терморегулятора. Установщики оборудования обратили внимание на его безопасность: оно работает при напряжении 36 вольт, для этого установлен понижающий трансформатор. Стена, в которой проложена карбоновая пленка, имеет температуру 34,7 градусов, то есть одновременно прогревается и соседняя палата. Инфракрасное излучение, исходящее от стен, нагревает любой предмет, находящийся в помещении. Для сравнения: в палатах, которые обогреваются централизованным отоплением, температура значительно ниже. Помещение оборудовали бесплатно, но, по словам представителей компании, они рассчитывают на дальнейшие заказы.

Как отметил главный врач Детского территориального медицинского объединения Виктор Мишин, детская медицина впервые за 10 лет ощутила такое внимание к здоровью подрастающего поколения со стороны городской власти. За этот год было закуплено дорогостоящее оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, аппарат ультразвукового исследования, кювезы для выхаживания новорожденных, а также стиральные машины, холодильники, мягкий инвентарь. Кроме того, начали ремонтировать палаты и крыльцо детской поликлиники.

«Это положительные тенденции, и это очень радует», – сказал главврач ДТМО и добавил, что новое оборудование достаточно энергоемкое и требует усиления системы электроснабжения. В этом году выполнен проект модернизации электрических сетей, а в следующем его планируется претворить в жизнь.

Отметим, ДТМО имеет региональный статус: сюда на лечение поступают дети со всего северного региона Донецкой области.

Источник: «Антикризисный медиа-центр»

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