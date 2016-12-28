Жителя Краматорска привлекут к ответственности за убийство соседской собаки. Главная

В Краматорске (Донецкая обл.) правоохранители привлекают к ответственности местного жителя, который нанес тяжкие повреждения соседской собаке. От полученных многочисленных травм тойтерьер погиб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Инцидент произошел в сентябре – в полицию обратилась 50-летняя жительница Донецка, которая вынужденно сейчас проживает в Краматорске. Она рассказала, что снимает частный дом и держала у себя животное: 9-летнего тойтерьера Лизу, которую очень любила.

Через некоторое время после заселения в новый дом у женщины возник конфликт с соседом, который вел себя довольно агрессивно. Однажды женщина, находясь в доме, услышала лай и выбежала на улицу. На пороге лежало раненое животное. Как впоследствии установили эксперты, собаке был нанесен удар в живот острым предметом, вероятно, сельскохозяйственным инвентарем.

По заключению экспертов, в данном случае действительно было жестокое безжалостное обращение с животным, которое причинило ей страдания и боль. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, собака умерла через сутки.

Правоохранители с помощью свидетелей установили, что во время нанесения животному смертельного повреждения во дворе находился сосед женщины с орудием нанесения увечий в руках.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине в совершении данного преступления.

С начала года в Донецкой области зарегистрировано 5 уголовных производств по фактам жестокого обращения с животными.

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